Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 11:56

*** Это самый низкий показатель смертности за последние две недели

Мадрид. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании за последние сутки скончались 605 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Испании.

Сообщается, что это самый низкий прирост летальных исходов в стране за последние 17 дней.

Кроме того, в стране диагностировали 4575 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, всего в Испании с начала эпидемии выявлено 157 022 случаев заражения коронавирусом, а общее количество летальных исходов достигло 15 843. Между тем 55 668 выздоровевших пациентов выписаны из больниц.

1ви аю

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