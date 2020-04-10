*** Это самый низкий показатель смертности за последние две недели
Мадрид. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании за последние сутки скончались 605 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Испании.
Сообщается, что это самый низкий прирост летальных исходов в стране за последние 17 дней.
Кроме того, в стране диагностировали 4575 новых случаев заражения COVID-19.
Таким образом, всего в Испании с начала эпидемии выявлено 157 022 случаев заражения коронавирусом, а общее количество летальных исходов достигло 15 843. Между тем 55 668 выздоровевших пациентов выписаны из больниц.
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