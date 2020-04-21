Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 16:42

Мадрид. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании из-за распространения коронавируса COVID-19 отменили проводимый в июле традиционный забег с быками Сан-Фермин, который ежегодно проходит в Памплоне, передают во вторник испанские СМИ.

"Этот шаг - ожидаемый, но мы все равно опечалены", - заявила мэр Памплоны Ана Элизальде.

Этот забег с быками отменяется впервые с 1978 года.

Праздник Сан-Фермин ежегодно проводится в июле больше восьми столетий. Его ежегодно посещаются порядка трех миллионов человек. Праздник получил международную известность благодаря роману Эрнеста Хемингуэя 1926 года "И восходит солнце (Фиеста)".

Во многом это связано с популярностью обычая "энсьерро": толпа людей убегает по перекрытой узкой улочке от разъяренных быков. В завершение фиесты также проходят традиционные схватки быков с тореадорами, что вызывает протесты защитников окружающей среды.

Во вторник сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в Германии отменили знаменитый пивной фестиваль Октоберфест, который ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей.

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