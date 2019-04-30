Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Испании во вторник призвали Венесуэлу избегать кровопролития, сообщает агентство Associated Press.
"Мы надеемся, что кровопролития не произойдет. Мы поддерживаем мирный демократический процесс в Венесуэле. Мы поддерживаем немедленное проведение выборов нового президента", - заявила в ходе брифинга представитель правительства Исабель Селаа.
Она отметила, что в Мадриде следят за развитием событий в Каракасе, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо ранее во вторник призвал граждан выйти на улицы, заявив, что располагает поддержкой военных.
Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.
В свою очередь венесуэльские социалисты призывают сторонников президента Николаса Мадуро выйти на улицу и защитить его. Их призывают собираться у здания президентского дворца.
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