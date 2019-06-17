Мадрид. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Полиция Каталонии расследует дело о смерти российской девочки-подростка 13 лет, тело которой было обнаружено в городе Матаро, сообщает в понедельник сайт канала "Телесинко".
Тело россиянки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала. Характер ранений на ее теле исключает возможность суицида.
По данным канала, девочка около года прожила в Испании с матерью, которая неделю назад уехала из Матаро в отпуск. Также у девочки есть 15-летний брат. Другие подробности не сообщаются.
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