Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 12:00

Мадрид. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании скончались еще свыше 330 зараженных коронавирусом, к понедельнику число жертв достигло 23 521 человека, сообщает в понедельник Минздрав страны.

Этот показатель - несколько хуже поступивших в воскресенье данных: тогда сообщалось о менее чем 300 умерших пациентах.

Испания на втором месте в списке стран по числу заражений в мире. За время пандемии коронавируса в этой стране выявили свыше 226 тыс. случаев заражения. Выздоровели уже более 117 тыс. человек.

Правительство страны в конце минувшей неделе приняло решение разрешить некоторые послабления ограничений для граждан. Так, детям разрешили играть на улице спустя шесть недель запрета.

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