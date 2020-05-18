Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 16:15

Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Испанские профессиональные футбольные клубы в понедельник возобновили тренировки в группах не более 10 человек в преддверие начала сезона в июне, сообщают испанские СМИ.

К примеру ФК "Барселона" опубликовал в соцсетях фотографии тренировки при участии, в частности, Жерара Пике и Серхио Бускетса, которая состоялась рано утром в понедельник. Футболисты клуба "Реал Мадрид" также провели тренировку на базе клуба в окрестностях Мадрида.

Испанский футбольный сезон, прервавшийся из-за пандемии коронавируса в середине марта, вероятно, вновь начнется в июне.

"Мы работаем над тем, чтобы возобновление сезона Ла Лига состоялось с 11-12 июня, но также мы работаем над тем, чтобы быть готовыми к нему вне зависимости от даты. Органы здравоохранения сообщат нам, когда мы сможем начать (сезон - ИФ)", - заявил президент Ла Лига Хавьер Тебас в интервью испанскому каналу Movistar.

В Испании зарегистрировали более 231 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались более 27 тыс. человек.

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