Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 18:51

Мадрид. 16 января. ИНТЕРФАКС - Суд в Испании приговорил бывшего банкира Хайме Ботина к 1,5 годам тюремного заключения за попытку вывезти из страны картину известного художника Пабло Пикассо, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

Кроме того, 83-летнего Ботина обязали выплатить штраф в 52,4 млн евро.

Суд также постановил, что право владения этим предметом искусства принадлежит испанскому государству.

Между тем, отмечается, что, вероятно, Ботин не будет отбывать срок в тюрьме, поскольку в Испании лиц, совершивших впервые преступления ненасильственного характера, освобождают от тюремного заключения, если его продолжительность - менее двух лет.

В июле 2015 года французские власти изъяли на судне у берегов Корсики полотно кисти Пабло Пикассо, оцениваемое приблизительно в 26 млн евро, под названием "Голова молодой женщины".

По версии стороны обвинения, картину пытались вывезти из Испании с целью отправки в Швейцарию для дальнейшей продажи. Однако сам Ботин отрицал то, что хотел продать полотно.

Полотно считается культурно-исторической ценностью в Испании, которую запрещено вывозить за пределы страны.

В настоящее время картина хранится в Музее королевы Софии в Мадриде, где также размещена и знаменитая работа кисти Пикассо - "Герника".

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