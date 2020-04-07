Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 19:38

Рим. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - В Италии за сутки выявили 3039 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают во вторник в управлении гражданской обороны.

Кроме того, за этот период врачи зафиксировали 604 летальных исхода.

Таким образом, количество заражений за стуки увеличилось всего на 2,3%, а число смертей - на 3,6%. Это подтверждает наблюдаемую уже несколько дней тенденцию к смягчению кризиса.

В общей сложности, в стране уже выявили более 135 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 17 тыс. пациентов умерли.

Полностью завершили курс лечения завершили свыше 24 тыс. человек. В настоящее время 3792 человека остаются в отделениях интенсивной терапии итальянских больниц. Днем ранее их было 3898. В управлении гражданской обороны подчеркивают, что это - хорошие новости, так как тяжелобольных пациентов - все меньше, и это снижает нагрузку на медиков.

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