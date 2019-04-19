Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 13:30

Рим. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Италии, лидер движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо в пятницу обвинил партнера по коалиции партию "Лига" в угрозах развалить правительство.

"Даже сегодня "Лига" угрожает развалом правительства...Кажется, что сейчас у них уже есть контакты с Берлускони (Сильвио, экс-премьером Италии - ИФ) по созданию нового правительства", - написал Л.ди Майо в Facebook.

По сообщению итальянских СМИ, в ответ лидер партии "Лига" вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что "правительственный кризис существует только в голове у ди Майо".

"Да какой же кризис правительства! "Лига" хочет просто хорошо и долго управлять страной в интересах итальянцев, как мы делали все эти месяцы..., не отвлекаясь на споры", - написал М.Сальвини в Facebook.

Спор вице-премьеров связан с недавним скандалом с членом партии "Лига" соратника М.Сальвини Армандо Сири. Прокуратура Рима, по данным СМИ, подозревает А.Сири, занимающего должность замминистра инфраструктуры и транспорта, в получении взятки в размере 30 тыс. евро. По данным СМИ, взятку А.Сири получил от связанного с "Коза Нострой" сицилийца, владеющего ветровой электростанцией. За эти деньги политик якобы обещал включить в экономический прогноз правительства некоторые пункты, выгодные для бизнесмена.

Л.ди Майо после сообщений о взятке призвал А.Сири покинуть свой пост, а министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, видный член движения "Пять звезд" отстранил А.Сири от обязанностей на время разбирательств. В "Лиге" таким решением остались недовольны.

Подобные разногласия, отмечает агентство Bloomberg, вызывают спекуляции о том, что в Италии могут пройти досрочные выборы.

Источники телеканала "РАИ-ньюс" в партии "Лига" заверили, что никаких разговоров с представителями партии С.Берлускони "Вперед, Италия" о создании альтернативного большинства для формирования правительства не было.

В то же время, еще один заместитель министра в министерстве инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси рассказал газете "Репубблика", что в "Лиге" "все устали" от движения "Пять звезд".

Bloomberg назвал разногласия между двумя партиями "одной из худших схваток" в нынешней правящей коалиции Италии.

Движение "Пять звезд" и партия "Лига" в 2018 году вместе сформировали коалиционное правительство, которое сейчас руководит Италией.

На выборах, прошедших в Италии в марте 2018 года, вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини выступал с партией "Вперед, Италия" С.Берлускони в единой коалиции, однако позднее М.Сальвини сформировал правительство с лидером критикуемого С.Берлускони движения "Пять звезд" Л.ди Майо.

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