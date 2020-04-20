Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 18:46

Рим. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Впервые с начала эпидемии коронавируса в Италии снизилось число тех, кто болеет COVID-19 прямо сейчас, сообщают в понедельник итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны страны.

В настоящее время коронавирусом в Италии заражены 108 237 человек - на 20 человек меньше, чем сутками ранее.

По-прежнему уменьшается число пациентов в палатах интенсивной терапии. Лечение в отделениях интенсивной терапии получают 2 573 жителей Италии, на 62 человека меньше, чем днем ранее.

В общей сложности число тех, кто сдал положительный тест на коронавирус в Италии, составляет 181 228. В это число входят те, кто болеет прямо сейчас, кто выздоровел или умер. За последние сутки число выявленных случаев выросло на 2 256.

Умерли в общей сложности 24 114 заболевших, за сутки - 454 человека. Выздоровели 48 877 человек, за сутки - 1822 человека.

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