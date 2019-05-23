Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 20:57

Рим. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В Генуе пять человек пострадали в ходе протестов против собрания крайне-правой политической партии "Каза Паунд", сообщает телеканал "Раи ньюс".

Среди пострадавших двое протестующих, два карабинера и журналист газеты "Репубблика".

Протестующие пытались прорваться на площадь Марсала, где проходила встреча сторонников партии, бросали бутылки и били по полицейским щитам. Органы правопорядка в ответ били их дубинками и использовали дымовые шашки и слезоточивый газ.

"Каза Паунд", которую называют неофашистской организацией, участвует в выборах в Европарламенте. Мероприятие в Генуе проходило в рамках предвыборной компании, сообщают СМИ.

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