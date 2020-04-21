Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 18:26

*** Второй день снижается число зараженных

Рим. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - В Италии за сутки выздоровели 2 723 человека, заболевших коронавирусом, что стало максимумом за все время эпидемии в стране, сообщает во вторник агентство АНСА со ссылкой на департамент гражданской обороны страны.

В общей сложности переболели COVID-19 и поправились 51 600 человек.

Вместе с этим второй день подряд снижается число тех, кто в настоящее время еще болеет коронавирусом в Италии. По данным на среду таких в Италии 107 709 человек, на 528 человек меньше, чем днем ранее.

Умерли 534 человека за сутки, за все время в Италии скончались уже 24 648 человек, заразившихся коронавирусом.

Общее число жителей Италии, у которых выявили коронавирус, выросло за сутки на 2 729 и составило 183 957 человек. Это те, кто болеет сейчас, выздоровел или умер.

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