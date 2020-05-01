Этот контент был опубликован 1 мая 2020 г. 21:23

Рим. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Медики в Италии за сутки зафиксировали 1965 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу вечером управление гражданской обороны страны.

Это чуть больше, чем сутками ранее (1872 человека). Общее же число подтвержденных случаев заражения в Италии - более 207,4 тыс. человек.

По данным управления гражданской обороны, за последние сутки скончались 269 пациентов с коронавирусом (днем раньше сообщалось о 285 умерших). Общее число скончавшихся в стране - 28236 человек.

В Италии наблюдается ряд позитивных тенденций в борьбе против коронавируса. Одна из них - все меньше летальных случаев и, снижение загруженности отделений интенсивной терапии больниц. Кроме того, сейчас ежедневное число выздоравливающих уверенно превышает число новых заболевших.

Италия была одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Европе. Однако ситуация постепенно приходит в норму, что позволяет властям планировать постепенное возвращение к нормальной жизни.

1во аг

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