Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 12:09

Брюссель. 31 января. ИНТЕРФАКС - Правительство Италии в пятницу в связи с угрозой коронавируса приняло решение ввести режим чрезвычайного положения, сообщили западные СМИ.

Режим ЧС, наделяющий региональные власти в Италии расширенными полномочиями, должен продлиться шесть месяцев.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем - после выявления в стране первых двух случаев заражения пришедшим из КНР коронавирусом. Речь идет о двух китайских туристах: они почувствовали себя плохо в Риме, и были госпитализированы.

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!