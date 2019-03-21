Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 10:42

***Ожидается, что Китай и Италия подпишут меморандум о взаимопонимании по инициативе "Один пояс, один путь"

Рим. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг прибывает в Рим в рамках турне по Европе, сообщают итальянские СМИ.

Вместе с Си Цзиньпином в Италию отправилась его супруга Пэн Лиюань, министр иностранных дел Китая Ван И, а также председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн.

В Италии лидеру КНР предстоит встретиться с президентом республики Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте, а также спикерами обеих палат парламента Италии.

Основное внимание, как ожидается, будет сконцентрировано на подписании меморандума о взаимопонимании в рамках инициативы "Один пояс, один путь", отмечает газета "Соле 24 орэ".

В меморандуме выражается поддержка Италии инициативе, две страны обязуются работать над ней совместно. В числе сфер сотрудничества в рамках "Один пояс, один путь", отмечают СМИ, указаны транспорт и логистика, а также преодоление препятствий для торговли и инвестиций.

Желание Италии сотрудничать с Китаем вызывает обеспокоенность в США и ЕС, так как участие в "Один пояс, один путь" дает Китаю доступ Китаю к таким секторам инфраструктуры этой страны G7, как телекоммуникации и порты, отмечало агентство Bloomberg.

Дж.Конте на этой неделе заявил, что внимание Италии к инициативе "законно и оправдано с учетом наших национальных интересов". По его словам, меморандум "не представляет никакого риска и полностью соответствует стратегии ЕС". Ранее итальянский премьер подчеркивал, что меморандум это "не международное соглашение, а необязательное рамочное соглашение".

Замминистра иностранных дел КНР Ван Чао в преддверии визита заявил, что в процессе реализации выдвинутой Китаем инициативы формирования нового "Шелкового пути", названного "Один пояс, один путь", неизбежно возникнут аспекты недопонимания.

"Один пояс и один путь" - проект Китая по созданию глобальной инфраструктуры торговых путей, объединяющий два других проекта - "Экономический пояс шелкового пути" и "Морской Шелковый Путь 21 века".

В ходе визита Си Цзиньпина ожидается три форума по двустороннему сотрудничеству: шестая встреча итало-китайского комитета бизнес-лидеров, форум по сотрудничеству на рынках третьих стран и втора встреча форума по культуре, сообщает телеканал "Раи ньюс".

Ожидается, что в рамках визита китайкой делегации будут подписаны торговые соглашения, соглашения о сотрудничестве в сфере внешней политики, бизнеса и культуры.

Рим, куда Си Цзиньпин должен прилететь вечером, уже подготовился к визиту председателя КНР. Там организовали две "зеленые зоны" в историческом центре города и в районе, в котором остановится Си Цзиньпин. В этих зонах будет запрещено проведение демонстрнаций и любых протестов. Также организованы восемь зон повышенной безопасности, они расположены в госучреждениях, которые посетит Си Цзиньпин, в аэропорте Фьюминчино и в гостинице.

Из Рима 24 марта Си Цзиньпин отправится в Палермо, где пробудет до 24 марта. После поездки в Италию Си Цзиньпин посетит Монако и Францию.

Последний раз Италию посещал председатель КНР Ху Цзиньтао в 2009 году, тогда в городе Аквила прошла встреча G8.

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