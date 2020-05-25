Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 11:42

Рим. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Спортзалы, фитнесклубы и бассейны начали с понедельника принимать своих первых клиентов благодаря старту нового этапа ослабления введенных для борьбы против коронавируса ограничительных мер, сообщают европейские СМИ.

Посетить подобные заведения итальянцы сейчас могут только по предварительной записи.

Власти только двух областях страны - Ломбардии и Базиликаты - приняли решение не открывать пока бассейны и спортзалы. Возобновление их работы намечено в Ломбардии на 31 мая, в Базиликате - на 3 июня.

На прошлой неделе в Италии открылись бары и рестораны.

В последние недели в Италии стремительно падают как темпы распространения заболевания, так и число умирающих от него людей.

Как сообщалось, многие жители Италии в воскресенье активно стремились провести побольше времени на воздухе, пользуясь ослаблением ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщает местное телевидение.

Это был первый в стране уикенд после существенного ослабления мер, действующего с 18 мая.

В Милане и других городах на севере Италии на выходных особой популярностью пользовались парки, куда горожане приходили погулять и позагорать. Немало итальянцев предпочли пойти гулять не в парки, а, наоборот, в центр города.

В Венеции городские власти сообщили, что постепенно возвращаются к нормальной жизни: в город вернулись первые туристы.

На юге Италии, в частности, на Сицилии, многие местные жители отправились на пляжи: находиться на них разрешено при условии соблюдения социального дистанцирования.

Кроме того, в стране на прошлой неделе вновь открыли свои двери места культа, и верующие смогли впервые за несколько месяцев прийти на воскресную мессу. В церквях прихожане также должны соблюдать социальное дистанцирование.

Со своей стороны, власти страны активно набирают волонтеров, задача которых - следить за тем, чтобы итальянцы не нарушали все еще действующие правила, помогающие в борьбе против вируса. Согласились выполнять такую работу уже около 60 тыс. человек. Их набирают из числа безработных.

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