Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 17:31

Рим. 17 января. ИНТЕРФАКС - Итальянская прокуратура в пятницу подтвердила, что в городе Пьяченце удалось отыскать похищенную более 20 лет назад картину "Портрет девушки" известного австрийского художника Густава Климта, передают европейские СМИ.

"Я могу вам сказать, что эта картина является подлинником", - сказала прокурор Пьяченцы Орнелла Кикка.

В ходе экспертизы специалисты в области искусства установили, что полотно в действительности принадлежит кисти Климта.

"Портрет девушки" был похищен из музея в Пьяченце около 23 лет назад. Однако в декабре прошлого года садовник, счищавший плющ со стены в этой же галерее, случайно наткнулся на железную панель, за которой потом обнаружили и картину.

Климт написал "Портрет девушки" в 1916-1917 годах. Стоимость картины оценивается в 60 млн евро. Исчезновение этого полотна считалось одной из самых крупных загадок в мире искусства, отмечают СМИ.

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