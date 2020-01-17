Рим. 17 января. ИНТЕРФАКС - Итальянская прокуратура в пятницу подтвердила, что в городе Пьяченце удалось отыскать похищенную более 20 лет назад картину "Портрет девушки" известного австрийского художника Густава Климта, передают европейские СМИ.
"Я могу вам сказать, что эта картина является подлинником", - сказала прокурор Пьяченцы Орнелла Кикка.
В ходе экспертизы специалисты в области искусства установили, что полотно в действительности принадлежит кисти Климта.
"Портрет девушки" был похищен из музея в Пьяченце около 23 лет назад. Однако в декабре прошлого года садовник, счищавший плющ со стены в этой же галерее, случайно наткнулся на железную панель, за которой потом обнаружили и картину.
Климт написал "Портрет девушки" в 1916-1917 годах. Стоимость картины оценивается в 60 млн евро. Исчезновение этого полотна считалось одной из самых крупных загадок в мире искусства, отмечают СМИ.
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