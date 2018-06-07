В Италии полиция изъяла свыше 10 тонн марихуаны
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Рим. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Стражи порядка Италии конфисковали более 10 тонн марихуаны и задержали девять человек в рамках операции по борьбе с распространением наркотиков, пишет в четверг итальянская газета "Фатто куотидиано" со ссылкой на местную полицию.
По данным издания, полиция установила наблюдение с воздуха за использовавшимся для рыбной ловли судном под флагом Нидерландов, которое находилось близ острова Сицилия.
В результате операции, длившейся в течение двух дней, были задержаны девять человек - восемь членов экипажа и капитан судна. Данные об их национальной принадлежности не раскрываются.
Изъятие марихуаны стало частью серии международных операций под названием Libeccio International, которые направлены на борьбу с распространением наркотиков.
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Интерфакс