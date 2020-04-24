Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 18:24

Рим. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Италии число пациентов, болеющих коронавирусом прямо сейчас, снизилось на 321 человека за сутки и составило 106 527 человек, сообщает в пятницу агентство АНСА.

Этот показатель снижается пятый день подряд.

Выздоровели за сутки 2 922 человека, за все время эпидемии - 60 498 человек.

Умерли за сутки 420 человек, за все время эпидемии - 25 969 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки выявили у 3 021 человека, в общей сложности положительный тест на COVID-19 сдали уже 192 994 человека. В это число входят те, кто болеет прямо сейчас, выздоровел или умер.

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