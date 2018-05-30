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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 16:17 30.05.2018 - 16:17

***Назначенный президентом премьер ждет возможности формирования политического правительства

Рим. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Экономист Карло Коттарелли, которому президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать правительство страны, провел в среду неформальную встречу с президентом, сообщает агентство АНСА.

Источники агентства, близкие к К.Коттарелли, сообщают, что в настоящее время он видит новые возможности для формирования политического, а не технического правительства.

"В ходе его работы в качестве премьера, которому поручили сформировать новое правительство, появились новые возможности для создания политического правительства. При учете напряженности на рынках эти обстоятельства побудили его при согласии президента подождать вероятного развития событий", - заявил источник, близкий к К.Коттарелли.

К.Коттарелли и С.Маттарелла также провели переговоры в понедельник, тогда К.Коттарелли так и не смог предоставить президенту список кандидатов на посты министров.

Правая партия "Лига" Маттео Сальвини, как сообщают источники, не планирует препятствовать решению, которое примут власти Италии, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Однако, сообщают источники, в партии призывают "дать слово итальянцам, как только это станет возможным", то есть - организовать выборы.

В то же время, сам М.Сальвини призвал не проводить досрочные выборы в июле. Ранее итальянские СМИ писали о возможности проведения досрочных выборов в июле, а не в сентябре, как предлагал К.Коттарелли.

"В июле многие люди уезжают, многие работают далеко от дома",- приводит слова М.Сальвини сайт "РАИ ньюз".

Движение "Пять звезд" выступает за формирование политического правительства или же за досрочное голосование, причем как можно раньше.

"Мне кажется, что было бы хорошо, если бы голосование прошло при первой возможности", - заявил лидер движения Луиджи ди Майо.

На вопрос о том, готова ли "Лига" сформировать правительство совместно с движением "Пять звезд", что они и пытались сделать ранее, М.Сальвини заявил, что он "не на рынке".

"Это и вопрос достоинства. Мы пытались сформировать правительство с правоцентристами, а затем с движением "Пять звезд", и они все время говорили нам "нет"", - сказал М.Сальвини.

Ранее С.Маттарелла отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему исполняющим обязанности премьера Джузеппе Конте. Такое решение вызвало недовольство со стороны глав партий "Пять звезд" и "Лига".

Президент объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона, известный резкой критикой в адрес ЕС и в адрес мер жесткой бюджетной экономии. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны.

Мм во

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