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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 9:39 26.10.2018 - 09:39

***День называют "черной" пятницей, ожидаются серьезные перебои в работе транспорта

Рим. 26 октября. ИНТЕРФАКС - В Италии в пятницу проходит всеобщая забастовка, в которой принимают участие сразу несколько крупных профсоюзов, сообщают итальянские СМИ.

В забастовке принимают участие как госслужащие, так и работники частного сектора, среди них сотрудники школ, работники системы здравоохранения и общественного транспорта.

Забастовка сотрудников транспортного сектора продлится ровно сутки, итальянские СМИ из-за предстоящих проблем в работе транспорта уже назвали эту пятницу "черной". С вечера 25 октября бастуют работники железнодорожных компаний - Trenitalia, Trenord и Italo - поезда будут ходить по расписанию только в часы пик утром и вечером, забастовка не затрагивает движение скоростных поездов.

Забастовка работников авиационного транспорта началась в полночь 26 октября, ожидаются проблемы в работе аэропортов в Милане.

В Милане также пройдет забастовка работников метрополитена. Забастовки работников транспорта пройдут и в Риме.

Также к забастовке присоединился ряд работников телевидения, что может привести к изменениям в сетке вещания телеканалов, отмечает газета "Коррьере делла сера".

Участники забастовки требуют повышения зарплат и пенсий, предоставления гарантированного дохода сокращения рабочего дня в соответствии с заработной платой.

Также участники забастовки требуют снизить пенсионный возраст до 60 лет или обеспечить выход на пенсию после 35 лет стажа. Сейчас в Италии равный возраст для выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин - 66 лет и 7 месяцев. По выслуге лет мужчины могут выйти на пенсию после 42 лет и 10 месяцев трудового стажа, а женщины - после 41 года и 10 месяцев труда.

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