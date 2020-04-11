Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 20:40

Рим. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - В Италии врачи за сутки зафиксировали 4 694 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, 619 пациентов скончались, сообщает управление гражданской обороны.

В общей сложности, в стране выявили свыше 152 тыс. случаев заражения, более 19 тыс. человек умерли.

Врачи отмечают важную позитивную тенденцию: восьмой день подряд снижается загруженность отделений реанимации: в настоящее время в них проходит лечение 3 381 человек с COVID-19 (на 116 меньше, чем днем ранее).

Президент страны Серджо Маттарелла призвал сограждан продолжать соблюдение мер, ограничивающих перемещение.

"Необходимо четко продолжать соблюдение принятых мер: мы приближаемся к победе над вирусом или, по крайней мере - близки к тому, чтобы максимально снизить исходящую от него опасность, в ожидании специально разрабатываемых для лечения средств, а также - вакцины, которая позволит полностью от него избавиться", - заявил он в субботу.

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