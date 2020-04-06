Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 18:36

***Число умерших за сутки вновь превысило 600 человек

Рим. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - В Италии число пациентов, которым требуется лечение в палатах интенсивной терапии, снижается третий день подряд, сообщает телеканал Rai News со ссылкой на главу департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Так, сейчас в таких палатах находятся 3 898 человек, что на 79 человек меньше, чем днем ранее.

За последний день в Италии выявили 1 941 новый случай коронавируса, в настоящее время COVID-19 в стране болеют 93 187 человек.

Выздоровели 22 837 человек, 1 022 из них - за последние сутки.

Умерли за последние сутки 636 человек, общее число жертв коронавируса в Италии - 16 523 человек.

Накануне в Италии зафиксировали 525 смертей, что стало самым низким показателем с 19 марта.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!