Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 16:18

Дубай. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - В результате автокатастрофы шестеро военнослужащих ОАЭ погибли в Йемене, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на власти страны.

По данным источников агентства, инцидент произошел на юге Йемена в провинции Шабва.

Шабва находится под контролем Южного Переходного Совета, поддерживаемого ОАЭ, и ее практически не затронул конфликт в Йемене, отмечает агентство.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Ранее СМИ сообщали, что ОАЭ начали выводить свои войска из Йемена. Официально ОАЭ не сообщали, сколько войск покинуло Йемен, отмечает AP. По данным источников агентства в Йемене, военное присутствие ОАЭ сократилось в Йемене на 75% с 10 тыс. присутствовавших там военнослужащих.

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