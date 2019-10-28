Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 12:04

Дубай. 28 октября. ИНТЕРФАКС - В Афганистане приветствуют сообщения о ликвидации главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Правительство Афганистана решительно приветствует операцию сил США, которая привела к смерти аль-Багдади", - заявил представитель президента Афганистана Седик Седикки в Twitter.

"Эта смерть - самый большой удар по этой группе и терроризму", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

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