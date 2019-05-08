Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Сильный взрыв произошел в Кабуле, сообщает в среду афганский телеканал Tolo News.
Телеканал уточняет, что взрыв прогремел близ управления генерального прокурора Афганистана.
По словам очевидцев, в районе взрыва также была слышна стрельба.
Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не приводится.
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