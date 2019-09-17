Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 11:14

Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В афганской столице Кабуле произошел взрыв, сообщает во вторник телеканал "Толо ньюс".

По данным телеканала взрыв произошел недалеко от посольства США. Также телеканал сообщает, что рядом с местом взрыва расположено одно из зданий министерства обороны Афганистана. Взрыв произвел террорист смертник, отмечает телеканал со ссылкой на МВД Афганистана.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее во вторник взрыв произошел на предвыборном митинге в городе Чарикар в центральной части Афганистана, где выступал президент страны Ашраф Гани. В результате взрыва, по последним данным, погибли 24 человека, более 30 пострадали. Сам Гани ранений не получил.

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