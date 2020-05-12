В Кабуле пять человек погибли при нападении на больницу
Кабул. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Боевики совершили нападение на больницу в районе Дашти-Барчи афганской столицы, пять мирных жителей погибли, еще четыре человека получили ранения, сообщает во вторник афганский телеканал Tolo News.
Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) отвергла свою причастность к нападению.
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