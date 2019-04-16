Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 16:37

Дубай. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Афганистана во вторник утвердило списки из 250 членов делегации, которая позже на этой неделе оправится на переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещенная в России организация - ИФ) в Дохе, сообщает телеканал "ТОЛО Ньюз" со ссылкой на администрацию президента страны.

В эту делегацию вошли, в том числе, глава аппарата президента Абдул Салам Рахими и бывший афганской глава разведки Амрулла Салех.

Первая межафганская встреча состоялась в Москве в начале февраля. Правительство Афганистана не направило на нее свою делегацию и критически отозвалось о его итогах. Вторая такая встреча должна была состояться 14-15 апреля в Дохе, но была отложена на несколько дней.

Источники в Кабуле ранее в беседе с "Интерфаксом" не исключали, что на вторую встречу Кабул отправит своих представителей.

Талибы отказываются вести диалога с нынешним правительством Кабула, считая его "марионеткой США" и заявляя, что прежде, чем вести переговоры с афганскими властями необходимо, чтобы страну покинули все иностранные войска.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад накануне вновь призвал талибов вступить в диалог с Кабулом.

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