Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 14:50

Кабул. 7 апреля. ИНТЕРФАКC - В афганской столице со среды введут полный запрет на передвижение автотранспорта, заявил в эфире ряда национальных телеканалов исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. Меры вводятся в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, запрет не коснется лишь машин медицинских служб, поставщиков продуктов питания, СМИ, структур безопасности и телекоммуникационных служб. Ранее подобные меры были введены в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе страны, где отмечается наибольшее число заболевших.

По сведениям министерства общественного здравоохранения Афганистана, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 56 новых фактов заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 423 человека.

Больше всего - 27 подтвержденных случаев за последние 24 часа зафиксировано в провинции Герат, 12 больных в Кабуле, 10 больных в Кандагаре, 5 - в провинции Балх, 2 случая в Нангархаре.

По состоянию на 7 апреля, от последствий коронавируса в стране скончались семь человек. Первый подтвержденный факт в стране был зарегистрирован 24 февраля у 35-летнего жителя, прибывшего из соседнего Ирана.

пч

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