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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 11:56 18.06.2018 - 11:56

Дубай. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Участники мирного марша, чье шествие продолжалось 38 дней, прибыли в столицу Афганистана Кабул, сообщает в понедельник телеканал "Толо ньюс".

Активисты скандировали лозунги: "Нет войне" и "Мы хотим мира".

За 38 дней они прошли порядка 700 км. В Кабуле активисты планируют представить властям страны свое предложение, состоящее из четырех пунктов.

Так, они намерены попросить о продлении режима прекращения огня, возобновлении мирных переговоров между радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) и властями Афганистана, принятии закона, совместно согласованного "Талибаном" и властями страны, а также о выводе из страны иностранных войск.

Шествие началось 12 мая в городе Лашкаргах провинции Гильменд. Первоначально в нем участвовали восемь человек, но затем к ним присоединились десятки человек.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, затем перемирие было продлено до 29 июня.

Лидеры радикального движения "Талибан" заявляли о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней 15-17 июня.

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