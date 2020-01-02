Этот контент был опубликован 2 января 2020 г. 17:15

Дубай. 2 января. ИНТЕРФАКС - В МИД Египта в четверг раскритиковали решение парламента Турции разрешить отправку военных в Ливию для оказания помощи признанным ООН властям, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

В сообщении министерства отмечается, что такое развитие событий "отрицательно скажется на стабильности в Средиземноморском регионе". Кроме того, в Каире призывают мировое сообщество быстро отреагировать на действия Анкары.

Ранее в четверг парламент Турции одобрил закон, разрешающий отправку войск в Ливию. Турецкая оппозиция голосовала против этой инициативы, так как считает, что Анкара не должна вмешиваться в ливийский конфликт.

Предполагается, что турецкие военные помогут остановить наступление на Триполи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

1во ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!