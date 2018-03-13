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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 9:09 13.03.2018 - 09:09

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Ряд демонстраций состоится, как ожидается, во вторник в Калифорнии в связи с планами президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что во вторник американский лидер совершит первую поездку в Калифорнию на посту главы государства. В ходе поездки президент США лично проверит ход возведения экспериментальных прототипов секций стены, строительство которой было одним из предвыборных обещания Д.Трампа для предотвращения нелегальной иммиграции. Затем он выступит перед морскими пехотинцами в Сан-Диего.

Акции протеста пройдут не только против строительства стены, но и в поддержку этой инициативы. Демонстрации против возведения стены запланированы также в приграничном мексиканском городе Тихуана.

Визит главы американского государства пройдет на фоне усилившихся разногласий между администрацией Д.Трампа и властями штата, отмечает АП. Ранее суд в Калифорнии отклонил иск властей штата к администрации США запретить строительство стены из-за нарушения экологических норм.

В начале декабря служба таможенного и пограничного контроля США приступила к тестированию прототипов стены, которую планируется построить на границе с Мексикой. В создании прототипов приняли участие шесть компаний. Половина образцов сделана из бетона. Стены должны быть достаточно крепкими, чтобы устоять перед подрывом, чтобы их нельзя было подкопать и залезть на них.

Вл эф*

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