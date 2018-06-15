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Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Пять человек получили ранения из-за стрельбы, которая произошла в ночь на пятницу в похоронном бюро американского города Хейвард (штат Калифорния), передает телеканал Эй-Би-Си.

По информации телеканала, пострадавших госпитализировали. Их состояние на данный момент неизвестно.

Эй-Би-Си отмечает, что стрелку удалось скрыться с места преступления. Его разыскивает местная полиция.

1ла аю

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Интерфакс