Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 9:00

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом разрешил возобновить деятельность религиозных учреждений при условии соблюдения ими правил безопасности, сообщает CBS News.

Согласно правилам, распространенным руководством департамента здравоохранения штата, в Калифорнии могут возобновить работу церкви и другие религиозные учреждения, но количество верующих в помещении не должно превышать более 100 человек одновременно.

На входе всем прихожанам будут измерять температуру, все люди должны носить защитные маски и перчатки, а также как можно чаще пользоваться дезинфицирующим раствором для рук и держать дистанцию друг от друга.

Также в департаменте призывают по возможности проводить собрания верующих не в помещениях храмов, а на открытом воздухе, и сократить время их проведения.

Кроме того, в руководстве говорится, что в церквях должны регулярно тщательно дезинфицировать помещения общего пользования, необходимо избегать совместного использования таких предметов, как молитвенники, подушки, молитвенные коврики, отказаться от раздачи подносов с подношениями.

Правила, распространенные департаментом, будут действовать 21 день, затем они могут быть пересмотрены.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал губернаторов американских штатов разрешить работу церквей как жизненно необходимых мест американцам во время пандемии.

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