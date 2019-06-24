Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 7:20

Гонконг. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Число жертв обрушения строящегося здания в Сиануквиле на юге Камбоджи достигло 24 человек, сообщили в понедельник местные СМИ.

По данным чиновников провинции Преа Сианук, еще 24 человека получили ранения.

Спасатели продолжают работу на месте обрушения, однако надежды, что еще удастся найти кого-нибудь живым, практически нет.

Министерство труда и профессиональной подготовки Камбоджи ранее сообщило, что 30 рабочих находились внутри здания на момент обрушения. Тем временем некоторые рабочие заявляют о том, что на месте трагедии было от 55 до 60 человек.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что семьям погибших будет выплачено по $10 тыс.

Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что обрушение здания в провинции Преа Сианук стало трагедией для всей страны.

Владелец здания, руководитель строительной фирмы и подрядчик - все граждане Китая - были задержаны полицией.

Камбоджийский землевладелец также был задержан для допроса. Официальные лица заявили, что начали расследование.

Посольство Китая в Камбодже выразило свои соболезнования и поддержало "тщательное расследование" причин обрушения и возможной причастности к нему трех китайских граждан.

Рухнувшее здание было достроено почти на 80%. Инцидент произошел в 4:00 по местному времени в минувшую субботу.

Губернатор провинции Преа Сианук Юн Мин заявил, что здание принадлежит китайскому инвестору, который арендовал землю для строительства недвижимости.

С 2016 по 2018 год в провинцию Преа Сианук было инвестировано около$1 млрд. В Сиануквиле строится около 50 казино и десятки гостиничных комплексов, принадлежащих гражданам Китая.

Хотя несчастные случаи распространены на строительных площадках в Камбодже, субботнее обрушение здания стало самым смертоносным за последнее время.

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