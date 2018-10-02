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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 14:12 02.10.2018 - 14:12

Торонто. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Торжественное открытие первой на североамериканском континенте часовни-памятника Царственных Страстотерпцев состоялось в канадском городе Джексонс -Пойнт неподалеку от Торонто.

"Событие приурочено к 100-летию мученической кончины последнего российского императора Николая II и его семьи", - сообщил порталу "Интерфакс-Религия" во вторник настоятель церкви священник Максим (Аброскин).

По его словам, год назад закладной камень часовни освятил митрополит Иларион, первоиерарх Русской зарубежной церкви. Часовня возведена на средства прихожан местного храма Смоленской иконы Божией Матери.

Торжественный молебен по случаю освящения часовни возглавил архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (РПЦЗ). В церемонии открытия приняли участие духовенство Православной церкви в Америке и генконсул России в Торонто Кирилл Михайлов.

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