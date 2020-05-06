Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 19:27

Оттава. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 62,5 тыс. человек, свыше 4,1 тыс. умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

За неделю количество инфицированных увеличилось на 12 тыс., скончавшихся - на 1,3 тыс.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано более 33,4 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - 18,7 тыс. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта - около 5,9 тыс., в Британской Колумбии - более 2,2 тыс.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - 2398 и 1429, соответственно. Наибольший прирост смертности от коронавируса наблюдается в Квебеке.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался в конце прошлого месяца. По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.

В настоящее время тестирование на коронавирус прошли почти 943 тыс. человек, из которых более 884 тыс. дали негативный результат.

Единственная административная единица Канады, где по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, - это северная и наименее населенная территория Нунавут.

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