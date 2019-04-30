Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 14:09

*** Гуайдо не успел покинуть место происшествия до прибытия поддерживающих Мадуро военных

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Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Вблизи авиабазы, на которой ранее в понедельник выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, распылили слезоточивый газ, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Слезоточивый газ распылен вблизи авиабазы в Каракасе, где лидер оппозиции Гуайдо появлялся вместе с военными", - сообщает агентство.

В свою очередь, агентство ЭФЭ отмечает, что Х.Гуайдо не успел покинуть район до прибытия военных, поддерживающих власти. Потому оппозиционер мог пострадать от слезоточивого газа.

В соцсетях появилось множество видеороликов с места событий. В частности, на них видно, как проправительственные военные бросают шашки со слезоточивым газом в сторону сторонников Х.Гуайдо. Оппозиционеры же стараются бросить эти шашки обратно - в сторону военных. Близ места происшествия собрались мирные жители, довольно спокойно наблюдающие за происходящим.

У военнослужащих есть огнестрельное оружие, но в ход они его, судя по опубликованным кадрам, не пускают.

Ранее Венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла Карлота", на котором Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие.

"В настоящее время я встречаюсь с (командующими - ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" (свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ИФ)", - написал он в твиттере.

Также Х.Гуайдо призвал жителей Каракаса приходить к этой авиабазе.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

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