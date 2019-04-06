Этот контент был опубликован 6 апреля 2019 г. 9:38

Мадрид. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Каракас резко осуждает новые санкции Вашингтона против 34 танкеров компании PDVSA и двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу, говорится в заявлении главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, распространенном в Twitter.

"Правительство Боливарианской республики Венесуэлы резко осуждает новую атаку правительства Соединенных Штатов на нефтяную промышленность Венесуэлы и ее экономический суверенитет", - отмечается в заявлении венесуэльского МИД.

В заявлении подчеркивается, что Каракас считает "циничным и преступным" решение администрации президента США Дональда Трампа ввести очередные санкции.

Накануне в Вашингтоне объявили о введении санкции против 34 танкеров компании PDVSA и двух компаний, поставляющих венесуэльскую нефть на Кубу.

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