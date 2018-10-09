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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 9:17 09.10.2018 - 09:17

Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Акция протеста состоялась в Каракасе после сообщений о том, что представитель венесуэльской оппозиции Фернандо Альбан, которого подозревают в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро, покончил с собой в следственном изоляторе, сообщает во вторник Би-би-си.

Венесуэльцы собрались перед зданием Себин, в котором базируется служба госбезопасности страны. Именно в нем держали под стражей Ф.Альбана. Демонстранты призвали к правосудию и проведению расследования обстоятельств его гибели.

Ранее генпрокурор Тарек Саад заявил венесуэльскому телеканалу VTV, что Ф.Альбан "попросил отпустить его в уборную, откуда он выбросился с 10-го этажа".

Ф.Альбан являлся членом оппозиционной венесуэльской партии "За справедливость" и занимал должность советника одного из муниципалитетов Каракаса. Его партия заявила, что Ф.Альбан "был убит в руках режима Николаса Мадуро". По мнению его товарищей по партии, политик был не способен совершить самоубийство.

Политика задержали в Каракасе 5 октября, 8 октября он должен был предстать перед судом. По информации главы МВД Нестора Луиса Ревероля, Ф.Альбан лишил себя жизни перед тем, как отправиться в суд, выпрыгнув из здания Себина.

В Венесуэле Ф.Альбана подозревали в причастности к провалившейся попытке покушения на жизнь Н.Мадуро. Атака была совершена с применением беспилотника, когда Н.Мадуро выступал на одном из военных мероприятий в Каракасе. Только ранения получили несколько сотрудников сил безопасности. Власти возложили ответственность за атаку на оппозицию и Колумбию.

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