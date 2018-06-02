В Каталонии приведено к присяге новое правительство
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*** Прямое правление Мадрида в Каталонии прекращено
Мадрид. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Новое правительство испанского автономного сообщества Каталония во главе с Кимом Торрой приведено в субботу к присяге, сообщает телевидение Испании.
Телевидение отмечает, что с началом работы нового правительства прекращается действие 155-й статьи испанской Конституции, которой предусмотрено прямое правление Мадрида в автономном сообществе. Она была применена после попытки проведения в Каталонии референдума о независимости 1 октября прошлого года.
Между тем, новое правительство также придерживается идей независимости.
Сторонники независимости одержали победу на внеочередных выборах, которые состоялись в Каталонии в декабре.
Ар вв
Интерфакс