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Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 13:02 02.06.2018 - 13:02

*** Прямое правление Мадрида в Каталонии прекращено

Мадрид. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Новое правительство испанского автономного сообщества Каталония во главе с Кимом Торрой приведено в субботу к присяге, сообщает телевидение Испании.

Телевидение отмечает, что с началом работы нового правительства прекращается действие 155-й статьи испанской Конституции, которой предусмотрено прямое правление Мадрида в автономном сообществе. Она была применена после попытки проведения в Каталонии референдума о независимости 1 октября прошлого года.

Между тем, новое правительство также придерживается идей независимости.

Сторонники независимости одержали победу на внеочередных выборах, которые состоялись в Каталонии в декабре.

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