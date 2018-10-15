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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 14:01 15.10.2018 - 14:01

Берлин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция проводит спецоперацию на главном вокзале Кельна. Как сообщила "Интерфаксу" представитель МВД, возможно, там захвачен заложник.

"Мы исходим из того, что там мог быть захвачен заложник. Точно мы пока ничего не знаем, но по разным источникам, там взяли в заложники женщину", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, операция началась в 12.45 (13.45 мск), на месте находится "очень много сотрудников полиции".

Сам вокзал в настоящее время оцеплен.

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