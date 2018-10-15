Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 14:17 15.10.2018 - 14:17

(расширенная и обновленная версия)

Берлин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция оцепила главный вокзал Кельна и площадь Бреслауэр платц, на которой находится здание вокзала, как сообщила "Интерфаксу" представитель МВД, возможно, там захвачен заложник.

"Мы исходим из того, что там мог быть захвачен заложник. Точно мы пока ничего не знаем, но по разным источникам, там взяли в заложники женщину", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, информация о ЧП поступила в правоохранительные органы примерно в 12:45 (13:45 мск), на месте находится "очень много сотрудников полиции".

По информации местных СМИ, предположительно в аптеке на вокзале неизвестный вооруженный мужчина взял в заложницы женщину, эта информация пока не подтверждена.

Представитель полиции на месте событий в эфире телеканала "Н-ТВ" сказал, что правоохранители вступили в контакт с захватчиком и говорят с ним.

1тф бс

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер