Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 20:17

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Кении Ухуру Кениата объявил в понедельник о закрытии на три недели административных границ Найроби и столичных пригородов в связи со вспышкой коронавируса, пишет местное издание Daily Nation.

Найроби закрыта с начала этой недели. Также в городе ограничат передвижение на автомобилях, так и на железнодорожном транспорте. Поставки продовольствия и других грузов будут продолжаться в штатном режиме.

Кроме того, в Кении со среды 8 апреля закрывают несколько округов, где зафиксировано больше всего случаев заражения COVID-19.

Ранее в Кении для борьбы с распространением нового коронавируса был введен комендантский час с семи вечера до пяти утра.

По состоянию на 6 апреля в Кении зарегистрировано 158 случаев заражения COVID-19, а также шесть летальных исходов. Четыре пациента полностью вылечились.

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