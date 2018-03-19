В Кентукки с рельсов сошел грузовой поезд, местных жителей эвакуируют
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Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Близ американского города Лексингтон в штате Кентукки в ночь на понедельник грузовой поезд сошел с рельсов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Авария произошла в округе Скотт в 24 км к северу от Лексингтона. На данный момент информации о пострадавших в результате аварии нет.
Местные власти эвакуируют жителей близлежащих домов из-за потенциальной утечки опасных веществ, отмечается в сообщении. Власти города выделили несколько автобусов, которые вывезли жителей домов в районе аварии в ближайшую школу. Спасатели не уточняют, утечка какого вещества угрожает гражданам.
Агентство приводит свидетельства местных жителей, сообщивших о сильном взрыве и пожаре в районе аварии.
бф ар
Интерфакс