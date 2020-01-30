Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 5:22

Пекин. 30 января. ИНТЕРФАКС - Минфин и Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения объявили, что все медики, непосредственно связанные с больными пневмонией нового типа, будут ежедневно получить дополнительно по 300 юаней ($43,5).

Остальным медработниками, участвующим в профилактике и предотвращении распространения заболевания, дополнительная финансовая помощь будет составлять 200 юаней ($29) в день.

Как сообщила в четверг газета "Жэньминь жибао", из различных провинций и городов Китая в помощь провинции Хубэй - эпицентр распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, прибыли 52 бригады медиков общей численностью более 6 тыс. человек.

В Хубэй продолжают поступать пожертвования от различных провинций, компаний и частных лиц. Провинциальным обществом Красного креста по состоянию на полдень среды получено 4,26 млрд юаней ($618 млн).

1гк мк

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