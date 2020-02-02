Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 7:22

Пекин. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - В китайском Ухане завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса, сообщают в воскресенье китайские СМИ.

Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на 1 тыс. мест, начнет в понедельник. Лечить их будут 1,4 тыс. военных медиков.

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

Вторая больница, также расположенная в Ухане, как ожидается, начнет работу 6 февраля.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано уже более 14 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. 304 заболевших скончались, 328 человек вылечились.

1мм ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!