Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 13:48

Пекин. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В МИД КНР опровергли данные, согласно которым Пекин разместил своих военных в Венесуэле.

"Могу заверить, что все данные на эту тему (об отправке китайских военнослужащих в Венесуэлу - ИФ) совершенно неверны", - приводит агентство ЭФЭ слова представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Ранее ряд СМИ сообщал о прибытии в Венесуэлу небольшой группы китайских военных. Предположительно, они должны были помогать в распределении груза гуманитарной помощи.

На прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в соцсетях о доставке в его страну 65-тонного груза медикаментов из Китая. Он пообещал, что в будущем будет "больше сотрудничества" с Пекином, не уточнив, о чем конкретно может идти речь.

1во пч

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