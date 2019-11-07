Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 5:25

Пекин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Восемь человек приговорены в Китае к различным срокам тюремного заключения и один - к смертной казни с отсрочкой приведения приговора в исполнение за контрабандные поставки в США синтетического наркотика фентанила, сообщил суд города Синтай китайской провинции Хэбэй.

В заявлении суда отмечается, что это первый случай, когда расследование дела проводилось совместно спецслужбами Китая и Соединенных Штатов.

Ранее Вашингтон неоднократно критиковал китайские власти за недостаточные, по его мнению, усилия по пресечению контрабанды фентанила.

Фентанил - синтетический наркотик-опиод, который считается в 50 раз сильнее героина.

Наблюдатели обращают внимание, что суд над контрабандистами состоялся в тот момент, когда обе страны работают над первой фазой торгового соглашения, призванного положить конец "торговой войне" между ними.

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